Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 16:25

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezona kendi tesislerinde günde çift antrenmanla hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

28 Haziran 2018 16:25


Günü sabah 10.00, akşam 18.00 olmak üzere çift antrenmanla geçiren sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa’dan yeni transfer edilen Ahmet İldiz de takımla birlikte çalıştı. Fabian Farnolle, Nacer Barazite ve Aleksic dışındaki yabancı oyuncuların çeşitli mazeretlerle henüz katılmadığı kampa bir süredir Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yürüten Sadık Çiftpınar da dahil oldu. Sadık’ın yeni sezonda sarı-kırmızılı takımla yola devam edeceği ifade edildi.


Güç depolayan sarı-kırmızılılar sıcağa rağmen yoğun bir tempoda çalışıyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un oyuncularına daha istekli olmaları yönünde sık sık uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmıyor.


Yarın yapacağı çift antrenmanın ardından 1 günlük izne ayrılacağı belirtilen sarı-kırmızılıların 1 Temmuz’da Bolu Termal Tesisleri’nde ikinci etap kampına başlayacağı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç