Evkur Yeni Malatyaspor'da yeniler takımı sırtlıyor

Evkur Yeni Malatyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Danijel Aleksic ve Marguez Guilherme sergiledikleri performansla takımın aldığı puanlarda büyük rol oynadı. Sarı-kırmızılılar bu ikilinin performansı sayesinde ligde 10 puan topladı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Sırp on numarası Danijel Aleksic, 6 haftalık bölümde attığı 3 golle takımın en golcüsü olurken, sarı kırmızılıların puan yükünü sırtladı. Ligde 6 haftalık bölümde 490 dakika sahada kalan Aleksic, 3 gol ve 1 asistle takımına büyük katkı sağladı. Evkur Yeni Malatyaspor, Aleksic'in gol attığı 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarttı.

Ligin ilk haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada gol kaydeden ve Süper Lig'e golle ‘merhaba' diyen Aleksic, ikinci hafta Malatya'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ağlarını havalandırmış ve takımına 3 puanı getirmişti. Ligin 6. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor ağlarına tek golü bırakan Sırp oyuncu, bir kez daha takımına önemli bir 3 puan kazandırmış oldu.

Guilherme kısa sürede kalitesini gösterdi

SC Braga, Gil Vicente FC, SC Braga B ve Legia Warszawa gibi takımların formalarını giyen Guilherme, kısa sürede takıma iyi bir uyum sağladı. 4 milyon Euro piyasa değeriyle Evkur Yeni Malatyaspor'un en değerli oyuncusu konumunda bulunan Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu, bazı maçlarda sağ kanatta da görev yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un ligin 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada golü atan Danijel Aleksic'e asisti yapan Guilherme, kariyerinde sol bek, sol kanat, ön libero ve santrfor mevkilerinde görev aldı.

Sarı-kırmızılı takım için joker niteliğinde olan Brezilyalı futbolcu, 6 maçta 531 dakika görev aldı. Beşiktaş ağlarına ilk golünü atan Brezilyalı oyuncu, 3 asist yaptı.