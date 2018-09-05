Bunu maalesef geçen senede yaşadık. Bir Trabzon’da yaşadık 4-1 mağlup olduk, bir de Antalya’da yaşadık 3-1 mağlup olduk" dedi.

“Şu andaki konumumuz da iyi”

Teknik Direktör Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, Atiker Konyaspor maçını kazanmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını belirterek, “Sonuçta 7 puan yapmışız, bir 3 puan daha alsak 10 puanımız olacaktı. İyi bir konumda olacaktık. Şu andaki konumumuzda iyi, 7 puan. 4 maçtan 7 puan almak bizim için iyi bir başarı. Bütün takımları etkiledi. Geçen sene 11,5 milyon bütçeyle oynarken bu sene 9 milyon Euro bütçeyle oynuyoruz. 2,5 milyon Euro tasarruf etmiş olduk. 22 futbolcumuz var, ona göre hareket ediyoruz” diye konuştu.

“3 maçta da aynı şekilde oynadık”

Atiker Konyaspor maçında futbolcuların farklı yerlerde oynamasını da değinen Bulut, “Bence takımın yapısını bozmadım, çünkü bundan önceki 3 maçta da aynı şekilde oynadık. Adem ile forvet, Khalid ile solda başladım. Herkes ‘Neden hoca böyle oynatıyor’ diyor, nedenini iyi düşündüğünüz zaman gerçekler ortaya çıkıyor. Çünkü Adem’in kaburgası kırıldı, hazırlık dönemini tam bizimle gerçekleştiremedi, eksiği vardı. Sol kanatta oynatsam, oynadığımız rakiplerin sağ bekleri sürekli bindiren, sürekli koşan futbolcular. Khalid defans anlamında takıma daha iyi yardımcı olduğundan dolayı böyle başladık. İlk 3 maç bunu çok iyi yaptık. Konya maçında da iyi işler yaptık ama yediğimiz bir gol dengemizi bozdu. Birkaç pozisyonumuz vardı belki ol atmış olsak, bu maç bu şekilde sonuçlanmayacaktı. Ama elimdeki futbolculara baktığımızda sol bek tarafında Buğra’yı oynattım geçen hafta Issam’ı oynattım. Elimizdeki futbolculara göre sistemimizi belirliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Gösterilen tepki doğru değil”

Bulut, Khalid Boutaib’e yönelik eleştirilerle ilgili, “Taraftarlar o konuda bir şey söylemeyeceğim çünkü doğru değil. Khalid bu takıma çok şey kattı geçen sene, bu sene de katıyor. Takıma defans anlamında yardımları ortada. Forvet oynadığında da takıma büyük katkısı oluyor. Hücum anlamında tabi Khalid’den goller bekliyoruz, pozisyonları daha çok gole çevirmesini istiyoruz. Bu zaman zaman olacak zaman zaman olmayacak. O pozisyonlara girmekte bir forvet için önemli. Khalid, önümüzdeki süreçte normal pozisyonlara dönecek. Çünkü takımın geneli kondisyon olarak bir seviyeye geldi. Gerçek kimliğimizi önümüzdeki maçlarda daha net göreceğiz” açıklamasında bulundu.

“Makasın daraldığını düşünüyorum”

Spor Toto Süper Lig ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bulut, şunları söyledi:

“Büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makasın daraldığını düşünüyorum. Çok büyük bir fark yok. Büyük takımlar kaliteli futbolcular alıyor. Kaliteleri belli ama Anadolu takımları da bütçesine göre kaliteli futbolcular alıyor. O yüzden makasın çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Anadolu takımları direnç gösteriyor. Biz de direnç gösteriyoruz, ilk 4 haftada da bunu ortaya koyduk” diye konuştu.