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01 Mayıs 2018 15:07

Evkur Yeni Malatyaspor’dan ‘kendisi için oynamayacak’ yorumlarına tepki

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, bazı spor yorumcularının ‘Yeni Malatyaspor son maçlarını kendisi için oynamayacak’ yönündeki açıklamalarına sert tepki göstererek, "Bu tür yorumları yapan arkadaşlar inşallah vicdanen ve Allah katında rahattırlar.

Evkur Yeni Malatyaspor’dan ‘kendisi için oynamayacak’ yorumlarına tepki

01 Mayıs 2018 15:07

Hocamızın açıklamasından yola çıkıp bu kanıya varmak, açık söylüyorum suçtur" dedi.


Sar-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, ligdeki durumları ve gündemdeki diğer konularla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.


“Yeni Malatyaspor her zaman kendisi için oynar”


Gevrek, muhabirin, “Bazı spor yorumcularının ‘Yeni Malatyaspor son maçlarını kendisi için oynamayacak’ yönündeki açıklamalarına bir cevap verecek misiniz” yönündeki sorusuna, “Bu tür yorumları yapan arkadaşlar inşallah vicdanen ve Allah katından rahattırlar. Hocamızın açıklamasından yola çıkıp bu kanıya varmak, açık söylüyorum suçtur. Bunu söyleyenler tarafgirce yorum yapıp, tamamen insanları zan altında bırakmaya yönelik gelişi güzel konuşanlardır. Erol Hoca’nın sözlerini alıp çarpıtmak insani değil. Yeni Malatyaspor her zaman kendisi için oynar. Kim şampiyon olacak, kim küme düşecek bu bizi ilgilendirmez. Bunu söyleyen arkadaşlar tuttukları takımların gidişatı karşısında ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini şaşırmış olsalar gerek ki, bu tür bir yorumu öne sürüyorlar” dedi.


“Bu hedefimize oldukça yakınız”


Gevrek, Süper Lig’deki ilk sezonlarında hedeflerini tutturmaya oldukça yakın olduklarını da belirterek, şunları söyledi:


“Biz sene başında bir hedef koyduk ve dedik ki, ilk yılımızda hedefimiz ligde kalmak. Bu hedefimize oldukça yakınız. Bu anlamda iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Tabi lig henüz bitmedi. Kalan 3 maçımızdan maksimum puanları alıp daha yukarılarda olmak istiyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum.”




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