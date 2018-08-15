Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Fenerbahçe maçından umutlu

Bu özgüveni evimizde oynayacağımız ikinci maçta göstereceğiz. Umarım ikinci maçımızı da alacağız" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Nijeryalı futbolcusu Sincere Seth ve kaleci Ertaç Özbir, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sincere Seth ve kaleci Ertaç Özbir lige galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Seth, sezona 3 puanla başlamanın önemli olduğuna değinerek, "Birçok arkadaşımızın bir araya gelmesiyle oluşan takımın gösterdiği özverili oyunla kazandığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz bunun için çok çalışmıştık. Bu galibiyeti de istiyorduk. Bir şekilde de bu galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

"Umarım ikinci maçımızı da alacağız"

Göztepe karşılaşmasında aldıkları galibiyetle özgüven yakaladıklarını dile getiren Sincere Seth, "Dışarıda kazanmak bize bir özgüven verdi. Bu özgüveni evimizde oynayacağımız ikinci maçta göstereceğiz. Umarım ikinci maçımızı da alacağız" şeklinde konuştu.

"Büyük maçlar tabi ki başka olur"

Sincere Seth, Fenerbahçe maçında görev almak istediğini ifade ederek, "Bu tabi ki hocamızın kararı olacak. Ama bana oyna derse, formayı verirse, ben her zaman oynamak için hazırım. Büyük maçlar tabi ki başka olur. Umarım kazanacağız" şeklinde konuştu.

Ertaç Özbir: "Göztepe maçında henüz hazır değildik"

Başarılı eldiven, Göztepe deplasmanında iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "Göztepe çok zor bir deplasmandı. Ligin ilk maçı olmasına rağmen çok baskılı bir ortamda maça başladık. Henüz hazır değildik. Bütün takımlar hakkında aynı şeyi düşünüyorum. Henüz takımlar hazır değil ama biz oradan galibiyetle dönmesini bildik. Oyun anlamında ortaya pek fazla bir şey koyamadık ama mücadele anlamında fena işler yapmadık. Umut ediyorum ki oyun anlamında da üzerine katarak, sezona en iyi şekilde devam ederiz" açıklamasını yaptı.

"VAR’ın çıkması ile hakemleri işi biraz daha kolaylaştı diyebilirim"

Geçen sezon bir kaç maçta hakem hataları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Özbir, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Hakemlerde sonuçta insan, onlarda hata yapabiliyor. Tabi VAR’ın çıkması ile hakemleri işi biraz daha kolaylaştı diyebilirim. Sonuçta videolu analizlerle tekrar izlenerek durum düzeltmesi yapılıyor. Bu da herkesin işine geliyor bence. Hak edenin kazanacağı bir lig olacaktır diye düşünüyorum."

"Fenerbahçe’yi en iyi şekilde uğurlayacağız"

Başarılı file bekçisi, sarı-lacivertlilerin yeni bir yapılanma içinde olduklarını söyleyerek, "Fenerbahçe yeni bir yapılanmaya girdi. Yeni başkan, ekstra güç olarak da kendilerine bir taraftar eklendi. Şampiyonlar ligi ön eleme maçından geliyorlar. Bize geldiklerinde onları en iyi şekilde uğurlayacağız. Oyun anlamında da elimizden gelen en üst düzey mücadeleyi gösterip, inşallah kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.