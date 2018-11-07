Evkur Yeni Malatyasporlu futbolculardan iddialı açıklamalar

Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Ceddy Farnolle, penaltı kurtarmanın hisleriyle alakalı olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar hislerim beni yanıltmadı. Onun için mutluyum" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fabien Ceddy Farnolle ve sağ bek oyuncusu Issam Chebake, önemli açıklamalarda bulundu. Benin asıllı kaleci, takımın gidişatına ilişkin, "Bir haftada üç maç oynadık. Üçüncü maç, zorlu bir maçtı. Biz iyi bir takımız, artık bir aile gibi olduk. Üstesinden gelmeyi başardık ve Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndük" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kurtardığı penaltıyla ilgili de konuşan Farnolle, "Penaltı kurtarmak hisle alakalıdır. Şimdiye kadar hislerim beni yanıltmadı. Onun için mutluyum. Tabi ki performans olarak da genel anlamda mutluyum" ifadelerini kullandı.

“Onların geldikleri her maçı kazandık”

Farnolle, Trabzonspor maçında taraftarların stadını doldurmasını isteyerek, "Taraftarlarımızın stada gelmesi çok önemli. Onların geldikleri her maçı kazandık. Trabzonspor maçı bizim için çok önemli. Taraftarlarında statta olmasını istiyoruz. Bütün Türkiye görsün ki biz tamamıyla bir aileyiz. Taraftarlardan ricam gelip bizi desteklesinler" dedi.

Chebake: "Milli araya galibiyetle girmek istiyoruz"

Sağ bek oyuncusu İssam Chebake ise Trabzonspor karşısında galibiyet alıp, milli araya mutlu girmek istediklerini söyledi. Chebake, yoğun bir maç periyodundan geçtiklerini ifade ederek, bir hafta içerisinde oynadıkları üç karşılaşmayı da galip tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

“Alanyaspor maçında çok iyi mücadele ettik”

Fas asıllı oyuncu, "Yoğun bir maç periyodundan geçtik. 2'si lig 1'i kupa olmak üzere 3 karşılaşmadan da galibiyetle çıkmak mutluluk verici. A.Alanyaspor maçında çok iyi mücadele ettik. Sonucunda da 3 puanı aldık" dedi.

Chebake, kendi performansına ilişkin, "Sezona sakatlıklarla başlamıştım. İyi bir hazırlık dönemi geçiremedim. Ritmim oturunca da eski Issam izlenecek hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.

“Her futbolcunun amacı milli takımdır”

Hedefleriyle ilgili de açıklamada bulunan Chebake, "Her futbolcunun amacı milli takımdır. Ama şu an düşünmemiz gereken bir kulüp performansı var. Kulüp performansı olmadığı sürece milli takım da olmayacaktır" dedi.

“Geçen sezon Trabzonspor maçında iyi oynadık”

Chebake, cuma günü sahalarında Trabzonspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Milli takım arasına girmeden önce alınacak galibiyet önemlidir. Milli takım arasındaki çalışmalarda hırslı ve motiveli bir şekilde geçer. Geçen sezon Trabzonspor maçında iyi oynadık ve galibiyet aldık. Aynısını bu sene tekrar etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.