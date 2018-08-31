Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib’e milli davet

Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası 2019 Elemeleri kapsamında 8 Eylül’de Malavi ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezon milli takımda iyi işler yapan Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib, Fas Milli Takımının kadrosuna çağrıldı.

Boutaib ile birlikte Türkiye’de forma giyen Fenerbahçeli Nabil Dirar, Başakşehirli Manuel Da Costa ve Galatasaraylı Younes Belhanda’da çağrıldı.

Boutaib, sezonun sona ermesinin ardından formasını giydiği Fas Milli Takımı ile Rusya’da Fransa’nın şampiyonluğuyla sona eren 2018 Dünya Kupası’na katılmıştı. Dünya Kupası’nda grup aşamasında istediği sonucu alamayan Fas Milli Takımı elenmişti. Son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalan Fas’ta takımın ilk golünü ise Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib kaydetmişti. Dünya kupasını 1 golle tamamlayan Boutaib, elemelerle birlikte toplamda 5 gole imza attı. Dünya kupasını 1 golle tamamlayan Faslı golcü, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla geçen sezon Süper Lig’de 12 gol kaydetti. Faslı futbolcu, Dünya Kupası Elemelerinde ise 4 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.