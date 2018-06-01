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01 Haziran 2018 17:22

Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Fas formasıyla ilk on birde sahaya çıktı

Evkur Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Khalid Boutaib, Fas Milli Takımı’nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında ilk on birde sahaya çıktı.

Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Fas formasıyla ilk on birde sahaya çıktı

01 Haziran 2018 17:22

Maçın ilk yarısında etkisiz kalan Boutaib, ikinci yarıda yerini Amine Harit’e bıraktı.


İsviçre’nin Cenevre kentinde Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Fas, Ukrayna ile hazırlık maçı oynadı. Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Khalid Boutaib’in, ilk on birde sahaya çıktığı karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanırken, Khalid maçın devre arasında yerini Amine Harit’e bıraktı. 2018 Dünya Kupası öncesinde prova yapan Fas Milli Takımı’nın kadrosunda Süper Lig’den Younes Belhanda, Nabil Fekir, Manuel de Costa’da yer alıyor.


Sarı-kırmızılı futbolcu Khalid Boutaib’in de forma giyeceği Fas, Dünya Kupası’nda İspanya, Portekiz ve İran ile aynı grupta mücadele edecek.




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