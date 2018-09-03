Evkur Yeni Malatyaspor’un 4 haftalık performansı

Sarı kırmızılılar, 4 karşılaşmanın 2’sinde gol atma başarısı gösteremezken, toplamda 4 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor sezona iyi başladı. Ligin ilk iki haftasında deplasmanda Göztepe’yi 3-1, sahasında ise Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, oynadığı son 2 karşılaşmada ise 1 beraberlik,1’de mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 4 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Bu gollerin 2’si orta saha oyuncusu Danijel Aleksic, 1’i stoper Arturo Mina’dan gelirken, sadece 1 golü forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Aleksic göze girmeyi başardı

Evkur Yeni Malatyaspor’un bu sezonki ilk transferi olan Sırp on numara Danijel Aleksic, dört haftalık bölümde ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Ligde oynanan 4 karşılaşmada 335 dakika görev alan Aleksic, 2 gol, 1 asistlik performans sergilerken, takımın en golcü ismi oldu.

Khalid henüz gol atamadı

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fas uyruklu golcüsü Khalid Boutaib ise geride kalan 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi. Ligde 4 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalan Boutaib, bu sezon henüz golle tanışamazken, son Atiker Konyaspor karşılaşmasında ise son dakikalarda kaçırdığı bir pozisyon sonrası taraftarlarla tartışma yaşadı. Ligde 2 karşılaşmada 34 dakika görev alan yeni transfer Ömer Şişmanoğlu ise şu ana kadar 1 gol kaydetti.