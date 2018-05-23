Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 16:05

Evkur Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı forveti Gilberto eski kulübüne dönüyor

Evkur Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı forveti Gilberto Olivera, eski kulübü Vasco da Gama ile görüşme halinde olduğunu açıkladı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı forveti Gilberto eski kulübüne dönüyor

23 Mayıs 2018 16:05


Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor’a devre arasında transfer olan, ancak gol bölgesinde bekleneni veremeyen Gilberto, tekrar ülkesi Brezilya’ya dönme kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamadığı için her fırsatta mutsuz olduğunu belirten Gilberto, yeni sezonda eski kulübü Vasco da Gama’da top koşturmak istiyor. Brezilyalı futbolcu transfer görüşmesini açıklarken, anlaşmanın yakın zamanda olacağını paylaştı.


Gilberto Olivera, devre arasında geldiği Evkur Yeni Malatyaspor’da toplam 304 dakika sahada kalırken, 2 gol kaydedebildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç