Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor’a devre arasında transfer olan, ancak gol bölgesinde bekleneni veremeyen Gilberto, tekrar ülkesi Brezilya’ya dönme kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamadığı için her fırsatta mutsuz olduğunu belirten Gilberto, yeni sezonda eski kulübü Vasco da Gama’da top koşturmak istiyor. Brezilyalı futbolcu transfer görüşmesini açıklarken, anlaşmanın yakın zamanda olacağını paylaştı.

Gilberto Olivera, devre arasında geldiği Evkur Yeni Malatyaspor’da toplam 304 dakika sahada kalırken, 2 gol kaydedebildi.