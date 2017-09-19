Eren, son maçta yedek kalması konusuna da değinerek, “Son maçta oynamayı bekliyordum” dedi.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tozlu, Bursaspor karşısında kötü oynadıkları özeleştirisinde bulunarak, “Yeni stadımızda ilk karşılaşmamızı Bursaspor’a karşı oynadık. Stadın açılış maçında iyi futbol oynayıp, galip gelmek istiyorduk. Hafta içerisinde hocamız Ertuğrul Sağlam’ın bir istifası oldu. Bu istifadan bizim haberimiz yoktu. İdmana gelirken öğrendik. Ama bu bahane değil. Bursaspor karşısında kötü oynadık ve istemediğimiz bir skorla mağlup olduk. Bu maçı bir an önce unutmamız lazım. İnegölspor ile oynayacağımız kupa maçından sonra Kardemir Karabükspor deplasmanına gideceğiz. Bursaspor karşılaşmasını geride bırakıp, önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

“Altımızda lige daha kötü başlayan takımlar var”

Yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Tozlu, “Lige iyi başladık. İlk maçımızda galip geldik, daha sonra Antalyaspor ile berabere kaldığımız bir maç var. Ben çok kötü bir pozisyonda olduğumuzu düşünmüyorum. Altımızda lige daha kötü başlayan takımlar var. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Bursaspor maçı hocanın da olmayışından dolayı takımın üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Bir an önce bu olumsuzlukları geride bırakıp, ligin başındayız, toparlanıp, üst sıralara tırmanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ben işime bakıyorum”

Tozlu, bir gazetecinin ‘Bursaspor maçında ilk 11’de değildin, bu konuda ne düşünüyorsun’ sorusuna, “Ben işime bakıyorum. Son maçta oynamayı bekliyordum. Son ana kadarda kendimi oynayacakmış gibi hazırladım. Kadroya baktığımda kendimi görmedim ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bu kadroyu başımızda Ali Ravcı, Hakan Çalışkan, başkanımız vardı. Onlar böyle değerlendirmişler. Fazla da bu konulara girmek istemiyorum” cevabını verdi.

“İsimleri geçen bütün hocalar Süper Ligin tecrübeli isimleri”

Takım için tecrübeli hocaların isimlerinin geçtiğini ifade eden Tozlu, “İsimleri geçen bütün hocalar, Süper Ligin tecrübeli isimleri. Bize isim fark etmiyor. İsim olarak şu ya da bu iyi olur diyemem ama ligi iyi iyi bilen, oyuncu grubuyla iyi anlaşan bir hoca geldiği zaman bizim için daha iyi olur” diye konuştu.

“Deplasmana puan ya da puanlar için gideceğiz”

Tozlu, ligin ilk haftasında Osmanlıspor Futbol Kulübü’nü 3-1 yendikten sonra 4 haftalık bölümde 1 puan alabildiklerini hatırlatarak, “4 maçta 1 puan aldık ama Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa karşılaşmaları çok kötü oynamadığımız maçlardı. Son Bursaspor maçında kötü bir performans sergiledik. Diğer maçlarda kötü oynamadık. Bir an önce toparlanıp, artık galip gelmeliyiz. Ligin altıncı haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Rakibimizin de hemen hemen puanı bizimle aynı. Deplasmana puan ya da puanlar için gideceğiz, inşallah bizim için iyi bir sonuç olur” ifadelerini kullandı.