Evkur Yeni Malatyaspor'un gözü yukarılarda

Evkur Yeni Malatyaspor'un genç sol kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç, "Demir Grup Sivasspor maçını kazanıp, daha da yukarılara çıkmak istiyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın genç orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç ve Beninli kaleci Fabien Farnolle Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen sezonun ikinci yarısında Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olduğunu anımsatan genç oyuncu Mustafa, "İkinci devreyi burada geçirdim. Benim için biraz alışma süreci oldu. Tabi ki benim için zor oldu. Ailemden, yaşadığım şehirden, memleketimden küçük yaşta ilk defa ayrıldım. Ama geçen yıl buradaki ağabeylerimin, hocalarımın ve personellerin yardımıyla uyum sorununu çok çabuk atlattım. Bu yıl öyle bir sorun yok. Şu anda bir sıkıntı ya da problem yok, tamamen performansıma odaklanmış durumdayım. Hocamın da bana güvendiğini düşünüyorum. Bana forma şansı da veriyor. Ben de iyi değerlendirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"1 puan da bizim için iyidir"

Eskihellaç, Medipol Başakşehir ile zorlu bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Rakibimizin kalitesi belliydi. Öne geçtik ama koruyamadık. Deplasmanda alınan 1 puan da bizim için iyidir. Takım olarak ve kendi performansımı daha da yukarıya çıkartmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Benim için burası bir hayaldi”

21 yaşındaki genç oyuncu, hedeflerine ilişkin ise, "Herkesin bir hedefi vardır. Benim için burası bir hayaldi. Burada olmaktan aşırı derecede mutluyum. Burada performansımı hocalarımın istediği seviyeye getirip, sürekli forma şansı bulan, kendini seyrettiren, beğendirten bir Mustafa olmak istiyorum. Daha sonra da inşallah daha yukarılar olur" açıklamasında bulundu.

"Kendi sahamızda çok daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum”

Eskihellaç, Süper Lig'de bu yıl takımların puan sıralamasında daha yakın olduklarını dile getirerek, "Kendi sahamızda çok daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ligin en iyi takımlarından birisi olduğumuzu düşünüyorum kendi sahamızda. Bizim için tabi ki her maç zor. Demir Grup Sivasspor maçını kazanıp, daha da yukarılara çıkmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Farnolle: “Ben gerekenleri aynı takım arkadaşlarım gibi yaptım”

Ligin 7. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendiren Farnolle, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Nitekim öyle oldu. Bizim de buna cevabımızın olması gerekiyordu. Ben gerekenleri aynı takım arkadaşlarım gibi yaptım. Onun için aldığımız 1 puan için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Her hafta oynayacakmışım gibi çalışıp, hazırlanıyorum”

Benin asıllı kaleci, her zaman görev almak için hazır olduğunu belirterek, "Her hafta oynayacakmışım gibi çalışıp, hazırlanıyorum. Onun için oynadığımda ya da oynamadığımda farklı bir motivasyonum yok. Ben her zaman istekliyim. Tabi birden forma verilmesi daha çok motivasyonu artırır. Onun için benim açımdan bir sıkıntı yok" dedi.

“Hedefimiz ligi en yüksek yerde bitirmek”

Farnolle, takım olarak iyi bir gidişatlarının olduğunu kaydederek, "Tabi ki hedefimiz ligi en yüksek yerde bitirmek. Bunu her hafta hocalarımızla konuşuyoruz, buna göre de çalışıyoruz. Hedefimiz ligi, geçen sezonun daha da üzerinde bitirmek" diye konuştu.

“Bu maçın bir önemi de derbi olması”

Ligin 8. haftasında pazar günü sahalarında Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları mücadeleye de değinen Farnolle, "Tabi ki hedefimiz 3 puan. Bu maçın bir önemi de derbi olması. Onun için iyi bir şekilde hazırlanıp, hata yapmadan 3 puanı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.