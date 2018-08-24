Evkur Yeni Malatyaspor’un iki personeline ihtar

Kurulun konuya ilişkin kararı şöyle açıklandı:
“Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Ali Karadeniz’in 18.08.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Metin Çiçek’in, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezasıyla ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”