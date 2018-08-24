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24 Ağustos 2018 17:37

Evkur Yeni Malatyaspor’un iki personeline ihtar

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz cumartesi günü Malatya’da oynanan Fenerbahçe maçındaki ihlalleri nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevkedilen Evkur Yeni Malatyaspor’un 2 personeline ihtar cezası verdi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un iki personeline ihtar

24 Ağustos 2018 17:37


Kurulun konuya ilişkin kararı şöyle açıklandı:


“Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Ali Karadeniz’in 18.08.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,


aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Metin Çiçek’in, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezasıyla ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”




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