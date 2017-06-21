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21 Haziran 2017 16:22

Evkur Yeni Malatyaspor’un kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un kamp kadrosu açıklandı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un kamp kadrosu belli oldu

21 Haziran 2017 16:22


Süper Lig’e bu sene yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon çalışmalarına katılan futbolcular açıkladı. Murat Yıldırım dışında sözleşmesi biten oyuncularla yola devam etmeyecek olan sarı-siyahlılar, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın ’Oyuncuların hepsini görmek istiyorum’ demesi üzerine kalabalık bir kamp kadrosu belirledi.


Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada, “Kamp kadromuza Ertuğrul Hoca ile birlikte karar verdik. İlk etapta geçen yıldan 14 isim kampımıza katılacak. Ancak hoca 4 ya da 5 ismi gönderebilir” dedi.


Buna göre Evkur Yeni Malatyaspor’un Bolu kampına şu futbolcuların davet edileceği belirtildi:


“Vedat Kapurtu, Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Murat Yıldırım, Azubuike, Dialiba, Ayite, Eren, Sedat, Pereira, Ayite, Mba, Ahmet Aras”


Bonservisi Evkur Yeni Malatyaspor’da olan ancak geçen sezonu başka kulüplerde kiralık olarak geçiren, Kamil, Taşkın, Savaş ve kaleci Emre’nin de yine kiralama yöntemiyle başka kulüplere gönderilecekleri belirtildi.




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