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02 Temmuz 2017 15:37

Evkur Yeni Malatyaspor’un kampı başladı

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon kamp çalışmaları başladı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un kampı başladı

02 Temmuz 2017 15:37

Bolu Termal Tesisleri’nde toplanan sarı siyahlılar, 23 kişilik kadrosuyla yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı.


Alt yapıdan 7 futbolcunun da bulunduğu kampın ilk gününde futbolcular, teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde kısa bir çalışma gerçekleştirdi. Evkur Yeni Malatyaspor’un kampın ilk etabında İzmir Ege Üniversitesi’nden gelen uzmanlar kontrolünde bazı testlere de tabi tutulacağı ifade edildi.


Bu arada Malatya temsilcisinin Bolu’da oynayacağı hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Sarı-siyahlı takım, kamptaki ilk hazırlık maçını 10 Temmuz’da TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor ile yapacak. Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci hazırlık maçında ise Spor Toto Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.




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