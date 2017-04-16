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16 Nisan 2017 12:56

Evkur Yeni Malatyaspor’un lisanslı ürün satış mağazası açıldı

Evkur Yeni Malatyaspor, kulübün lisanslı ürünlerinin satışının yapılacağı resmi mağazasının açılışını yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un lisanslı ürün satış mağazası açıldı

16 Nisan 2017 12:56


TFF 1. Lig’de topladığı puanlarla Süper Lig’e yükselme adına büyük avantaj elde eden Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarın lisanslı ürün satılması yönündeki ısrarı üzerine harekete geçen yönetim kurulu, eski belediye meydanına yerleştirilen satış mağazasının açılışını gerçekleştirdi.


Evkur Yeni Malatyaspor Store açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MASTÖB ve Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MASTÖB Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz ve Yönetimi, STK temsilcileri ve Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları katıldı.



"Görevlerine fazlasıyla yerine getirdiler"


Açılışta konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Takımımız şu anda iyi bir konumda. Allah’ın izni ile salı günü tüm taraftarımızla birlikte Eskişehirspor’u kendi evimizde yenip büyük bir avantaj elde etmek istiyoruz. Uzun zamandır kendi evimiz dışında İstanbul’da maçlar oynadık. İstanbul’daki Malatyalılar takımlarını yalnız bırakmayarak kendilerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiler. Şimdi sıra Malatya’da. Çok şükür şu ana kadar taraftarımız maça yoğun ilgi gösteriyor. Sadece kale arkasında yerimiz kaldı. İnşallah maç gününe kadar kale arkası biletlerini satıp dolu tribün önünde takımımızı destekleyeceğiz. Bugüne kadar maddi manevi desteğini hiç bir zaman esirgemeyen bakanımız Bülent Tüfenkci’ye, milletvekilimiz Öznur Çalık’a ve bu kulübün buralara gelmesinde büyük maddi manevi desteği ve emeği olan belediye başkanımız Ahmet Çakır’a çok teşekkür ediyorum" dedi.


Taraftarların yoğun ilgisi ile birlikte Evkur Yeni Malatyaspor store açılışı, Başkan Adil Gevrek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın kurdele kesimiyle yapılarak, satışlara başlandı.




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