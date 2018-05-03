Evkur Yeni Malatyaspor’un minik misafirleri

Kazım Karabekir İlköğretim Okulu öğrencileri Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde hafta sonu oynayacağı Göztepe maçına hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’u ziyaret ederek maç öncesi moral verdi. Takımı antrenman sahasında alkışlarla karşılayan öğrenciler, antrenman sonrası da futbolcular ve teknik heyet ile birlikte fotoğraf çektirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen sarı-kırmızılı futbolcular, gelen imza isteklerini geri çevirmedi.

Yardımcı Antrenör Turgay Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek okul müdürüne teşekkür etti. Öğrencilerin özellikle Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar’a ilgi göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.