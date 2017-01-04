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04 Ocak 2017 15:35

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Sezer’den şampiyonluğun şifresi

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Sezer’den şampiyonluğun şifresi

04 Ocak 2017 15:35

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Sezer Özmen yaptığı açıklamada, “Takımda gerçekten çok iyi bir hava var. Zaten şampiyonluğun şifresinin de buradan geçtiğini düşünüyorum” dedi.
Devre arası transferinde Alanyaspor’dan alınan tecrübeli defans oyuncusu Sezer, devam eden kamp çalışmaları ve takımdaki son durumla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu.

“Yabancılık çekmedim”
Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu belirten Sezer, “Takımda gerçekten çok iyi bir hava var. İlk geldiğim andan itibaren hiçbir şekilde yadırgamadılar. Yabancılık çekmedim. Sanki sezon başından beri buradayım gibi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu arkadaşlığımız devam eder. Zaten şampiyonluğun şifresinin de buradan geçtiğini düşünüyorum. Bu arkadaşlığımız en iyi şekilde devam edecektir. Ondan sonra istediğimiz yerlere adım adım ulaşacağımızı düşünüyorum. Burada iyi bir kamp döneminin ardından lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Yeni Malatyaspor’un bu işi sonuna kadar taşıyabileceğine inanıyorum”
Sezer, ligin görünümü ve Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk şansıyla ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:
“Lig gerçekten her şeye gebe gibi görünse de ben bu durumun ikinci yarıda değişeceğini düşünüyorum. Bakıldığından birkaç takım oynadığı futbolla kendilerini kabullendirmiş durumdalar. Ama tabi burada Yeni Malatyaspor unutulmamalı hiçbir zaman. Hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak Yeni Malatyaspor’un bu işi sonuna kadar taşıyabileceğine inanıyorum.”



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