Evler Yeni Malatyaspor’da bayramlaşma

Yeni Malatyaspor, ligin 3’üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmanla devam etti. İdman öncesi yönetim, teknik heyet ve futbolcular bayramlaştı. Bayramlaşma töreninin ardından konuşan Kulüp Başkanı Gevrek, herkesin kurban bayramını kutladı. Gevrek, şunları söyledi:

"Biz de bugün hem yönetici arkadaşlarımızla hem futbolcu kardeşlerimizle ve teknik heyetle bayramlaşmatık. Bayramlaşma güzel ama en güzeli Fenerbahçe maçındaki galibiyetle bayramı yaşadık. Bu da futbolcu kardeşlerimizin ve teknik heyetin sayesinde oldu. Ben hepsini tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. 2018-2019 sezonu iyi başladık. Deplasmandaki ilk maçımıza Göztepe’yle sezona başladık. Tabi 2 tane zor maçımızdı. Deplasmanda hakikaten Göztepe maçı kolay değildi, zordu. Orada çok şükür 3 puanla döndük. Burada da sezonun ilk maçı Fenerbahçe’yleydi. Ben burada taraftarımızı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Hakikaten stadı doldurması ve her zaman söylüyorum; en büyük gücümüz taraftarımız ve o çok önemliydi. Burada da futbolcu kardeşlerimiz çok iyi oynadı. Hem teknik heyete, futbolcu kardeşlerimi bir daha kutluyorum ve 3 puan aldık. 6 puanla tabi sezonun 2 maçını kazandık ama maraton uzun. Daha 32 hafta var. Hem 2 maç kazandık diye çok fazla havalara da girmememiz lazım hem de kaybetsek de hiçbir şeyi kaybetmememiz lazım. Zaman zaman futbolda bunlar var. Bazen 2 maç üst üste kaybedebilirsin. Bazen de o kaybettiğin zaman da umutsuzluğa asla düşmemek lazım. Kazandığın zaman da çok fazla havalara girmemek lazım ve bu anlamda biz tabi haddimizi biliyoruz. 2 maç kazandık ama dediğim gibi maraton uzun. Bundan sonra o maçları unuttuk hem Göztepe’yi hem Fenerbahçe’yi. Artık önümüzdeki maça bakacağız."

“4 yıldır aynı şeyi yapıyoruz”

Gevrek yapılan eleştirileri hoş gördüklerini de belirterek, “Bunlar normal şeyler ama biz sadece şunu söylüyoruz; yapacağımız transferlerin tabii ki gönül ister ki sezonun bitiminde yapacağın transferleri hemen 1 haftanın içinde bitirmek. Ama bunları yaparken de doğru transferler yapmak lazım. Bazı transferleri yapmak o kadar kolay olmuyor. Bekliyorsun, haber bekliyorsun bazılarının bonservisleri var, bazılarının kulüpleriyle olan sıkıntılar var, bazılarını da getirmek kolay olmuyor. Bizim zaten ’3-4 tane nokta transfer yapacağız’ dedik. O 4 tanenin dışında da ’birkaç tane genç oyuncular alınacak’ dedik ama bunları dediğim gibi, sezon başında 1 tanesini yaptık. Gulerme’yi de beklemek zorunda kaldık, beklemedeydik ve Donalt’ta aynı şekil. Bunları beklerken de önceden A- B planı vardır. Şimdi A planının beklerken bir haber gelmeden B planına geçemiyorsun. Bunun için sadece şunu söylüyorum; bizim transfer politikasında izlediğimiz önce bizim dediğimiz gibi; kendi istediğimiz gelip uyum sağlayacağımız, inandığımız oyuncuları transfer etmek. 4 sezondur aynı şekil yapıyoruz. Tabi bu transferlerin içinde bazen alırsın tutmama olabilir de ama çok şükür transferlerimizin yüzde 80’i 4 sene olduğu gibi bu senede ben inanıyorum 2 haftada takımda uyum sağlandı. Daha da iyi olacaklar çünkü takımda yeniler. Önümüzdeki haftalarda daha da iyi bir uyum sağlar, daha da iyi bir takım olacağına inanıyorum. Dediğim gibi; o transfer konusunda biz biraz hassas davranıyoruz" dedi.

“Konuşuldu ama net bir şey yok”

1-2 transfer daha yapabileceklerini, Trabzonspor’daki stoper oyuncusu Mustafa Akbaş ile ilgili gündeme gelen görüşmeyi ve Mısır takımına transfer olan Azubuke’yi değerlendiren Başkan Gevrek, şöyle dedi:

"Trabzonspor’lu Mustafa Trabzonspor’un seçme oyuncusu. Sadece öyle bir şey konuşuldu ama net bir şey yok. Öyle bir şey olsa iki kulüp arasında oturulup konuşulur ama şuanda o konuyla alakalı net bir olay yok. Anadolu takımları bu konuda değer bulan oyuncularını vermek. Bizim 5-6 tane oyuncumuz var. Bu sene 2-3 tane daha oyuncumuza teklif geldi. Duruma göre verilebilir. Şuanda da belki birkaç kişi isim daha var teklif gelebilir ama net değil o. Oynayan futbolcularımız olur. Şimdi bizde belki giden olur, gelen olur. Transfer sezonu bitene kadar çok farklı şeyler olabilir. Bu konuda da ama önce bizim burada takımın menfaati, Evkur Yeni Malatyaspor’un menfaatini düşünmek zorundayız. İyi bir takım yapmak zorundayız, hem ekonomi anlamda da bizim sağlam gitmemiz lazım. O anlamda tabi ki teklif gelen oyuncularımızı bunları en doğru şekilde değerlendirmemiz lazım. O anlamda dediğim gibi; mevcut oyuncularımıza da, gelecek oyuncularımıza da her anlamda, ekonomi anlamında bizim dikkat etmemiz lazım."

Ligin 2’nci haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayan Yeni Malatyaspor maç esnasında skorboardda Fenerbahçe 6-0 Galatasaray yazısının gündeme gelmesini açıklayan Gevrek,"Photoshop olduğunu zaten maç sonrasında açıklamadık. O gün de araştırdık ama 3- 4 gündür araştırıyoruz. O konuyla alakalı hakikaten var mı, çalışanlarımızla alakalı öyle bir şey olabilir mi, olmayabilir mi diye. Bu konuyla alakalı tamamen bizim çalışanlarımızın kulübümüzle bir alakası yok. Foto montaj olduğu zaten belli. Baktığınız zaman da görünüyor. O konuyla alakalı bizim bu tür şeylere Malatyaspor olarak yapmak veya etmek mantığa uyacak bir şey de değil. Şimdi burada iki tane cüzide kulübümüz Türkiye’nin hakikaten önde gelen kulüpleriyle alakalı bizim bu konuya taraf olma veya başka bir şey gibi söz konusu olamaz ama o işin kesinlikle bizle bir alakası yok. Foto montaj olduğu incelediğiniz zaman onu görürsün. Tabi bunu yapan kimse hukuki bir süreç gerekiyor mu? Gerekmiyor mu, bilmiyorum ama bu durumda öyle bir şey varsa Evkur Yeni Malatyaspor’un ismini kullananlarında bizde gerekeni yapacağız ama konu kesinlikle Evkur Yeni Malatyaspor’la alakası yok" diye konuştu.

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