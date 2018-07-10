Evren’den Halk Bankası değerlendirmesi

Halk Bankası Malatya Bölge Müdürü Metin Yediyıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti. 16 yıldan sonra Halk Bankası Bölge Müdürlüğü’nün Malatya’da açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Başken Evren, “Bölge Müdürlüğü’nün Malatya’da açılması konusunda benim 2 yıl gibi bir çabam olmuştur. Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci, Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık, Halk Bankası Genel Müdürümüz, milletvekillerimiz diğer kurum ve kuruluşlarda elini taşın altına koydu. Buraya bölge müdürlüğümüzün açılması sanayicimize, esnafımıza ve sanatkarlarımıza her yönüyle hizmet olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kredi Kefalet Kooperatifi olarak Malatya’da esnaf ve sanatkarlara yaklaşık 68 milyon 229 bin TL kredi imkanı sağladıklarını belirten Evren, kooperatif olarak da yaklaşık yüzde 30 bir takiplerinin olduğunu söyledi. Bu oranında düşük bir oran olduğunu kaydeden Evren, “5 yıl vadeli olarak şoför esnaf ve sanatkarlarımıza 5 milyon 471 bin TL kredi verdik, ayrıca 10 yıl ödemeli esnaf ve sanatkarlarımıza işyeri alma içinde bir milyon 720 bin TL’ye yakın kredi kulandık. Esnaf ve sanatkarlarımıza her zaman kapımız açıktır” şeklinde konuştu.

Halk Bankası Bölge Müdürü Yediyıldız ise bölge olarak 5 ile hizmet verdiklerini belirterek “Malatya’mıza, esnafımıza, Kobilerimize, herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah birlikte daha iyi hizmetler yapacağız” diye konuştu.