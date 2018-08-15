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15 Ağustos 2018 16:49

Evren’den hükümete destek açıklaması

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, dolar manipülasyonuna değinerek, ekonomik darbe girişimine karşı esnaflar olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve devletin yanında olduklarını söyledi.

Evren’den hükümete destek açıklaması

15 Ağustos 2018 16:49


ESKKK Başkanı Ali Evren, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Evren, AK Partinin 17. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “AK Partinin yaptığı hizmetleri anlatmaya gerek yok. Biz esnaflar olarak AK Partinin hizmetlerini biliyoruz. Allah yolunuzu açık etsin” şeklinde konuştu. Evren, dolar manipülasyonu ile ilgili olarak ise, ekonomik darbe girişimine karşı esnaflar olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve devletin yanında olduklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, AK Parti olarak başarılı bir 17 yılı geride bıraktıklarını kaydetti.


Türkiye’ye bir ekonomik darbe yapılmaya çalışıldığını aktaran Koca, birlik ve beraberlikle bu oyunun da bozulacağını dile getirdi.




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