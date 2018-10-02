E.Y. Malatyaspor 1 puandan memnun

Evkur Yeni Malatyaspor'da, Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, “Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan alnımız ak ve başımız dik olarak çıktık. Bizi destekleyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yürekli mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında E.Y. Malatyaspor'un deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı müsabakayı İHA'ya değerlendiren Ravcı, alınan 1 puanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

Rakip karşısında yürekli bir mücadele sergilediklerini kaydeden Ravcı, “Bütün takımı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takım karşısında nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Özellikle 1-0'dan sonra ikinci golü bulabileceğimiz pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Müsabakanın ikinci yarısında onlar baskılı oynadı ama biz de o baskıya çok iyi direndik” şeklinde konuştu.

“Alnımız ak ve başımız dik olarak çıktık”

Takımda oyuncu birlikteliğinin üst seviyede olduğunu da dile getiren Ravcı, “Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan alnımız ak ve başımız dik olarak çıktık. Bizi destekleyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yürekli mücadelemize devam edeceğiz. Takım kalitemizin ve oyuncu birlikteliğimiz üst seviyede olduğu bu maçla bir kez daha görülmüş oldu. Biz bu mücadelemizi sürdürdüğümüz takdirde ligde puan alamayacağımız takım olmadığını düşünüyorum. Herkesin ayağına ve yüreğine sağlık” diye konuştu.