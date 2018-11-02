E.Y. Malatyaspor Alanya deplasmanında puan arayacak

haftasında E. Yeni Malatyaspor, Pazar günü 16.00'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. E. Yeni Malatyaspor, deplasmandan galibiyetle dönüp, Galatasaray karşısında aldığı 3 puanı taçlandırmak, Aytemiz Alanyaspor ise sahasında kazanıp kötü gidişe dur demek istiyor.

E. Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 kez galip geldi. Lig'de son 5 maçında sahasında Galatasaray'ı 2-0, Çaykur Rizespor'u ise 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 9. haftasında ise deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Oynadığı son 2 karşılaşmada ligde Galatasaray'ı 2-0, Ziraat Türkiye Kupası Tur'unda ise Kırklarelispor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ligde şuana kadar 10 maçta 15 puan topladı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 de mağlubiyet aldı.

Oynadığı son 3 maçta 9 puan kaybeden turuncu-yeşilliler, Bursaspor'a 2-0, Antalyaspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzumspor'a ise 1-0'lık sonuçlarla mağlup oldu. Son 5 maçındaki 2 galibiyetini deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1, evinde ise Akhisarspor'a karşı 2-1'lik skorlarla alan Aytemiz Alanyaspor, 10 maçta 12 puan topladı.

11. maça çıkacaklar

E. Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, tarihlerinde daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4'ünü E.Yeni Malatyaspor kazanırken, 3 karşılaşma ise Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İki ekibin karşı karşıya geldiği 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İki takım ilk olarak 2010 - 2011 sezonunda 2. Lig'de aynı grupta yer aldı. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlanırken, ikinci yarıda Malatya'da oynanan karşılaşmayı E.Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı.

E. Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor 2012 yılında Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Alanya'da oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 3-0 kazandı. İki takım 2012-2013 sezonunda bir kez daha 2.Lig'de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk devresinde Malatya'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci devre Alanya'da oynanan karşılaşmayı E.Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. İki takımın yolları bu kez Spor Toto 1.Lig'de kesişti. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı E.Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. İkinci yarı Alanya'da oynanan karşılaşma ise 2-0 Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Malatya temsilcisi ile Aytemiz Alanyaspor 2017-2018 sezonunda ise Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanırken, ikinci yarı Malatya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İki ekibin sezon başında oynadığı hazırlık karşılaşması ise 1-0 Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.