E.Y. Malatyaspor alt kategorilerde sadece U19'da kaybetti

Yeni Malatyaspor, alt kategorilerde bu hafta sadece U19'da mağlup olurken, 17, 16 ve 15'te ise galip geldi.

Yeni Malatyaspor'un U19, U17, U16 ve U15 takımları haftayı iyi sonuçlarla kapadı. En dikkat çeken galibiyeti U17 kategorisinde yeni antrenörü Tuncay Selçuk ile çıktığı ilk maçta Galatasaray karşısında alan Y. Malatyaspor, U19'da ise yine Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Ligdeki 7. mağlubiyetini alan Malatya ekibi, haftayı sondan ikinci sırada tamamladı.

Elit U17 Ligi'nde Yeni Malatyaspor, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, oynadığı 10 karşılaşma sonunda 11 puan toplayarak haftayı 13. sırada tamamladı.

Elit U16 Ligi'nde Malatya temsilcisi deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Murat Akıncı ile 76. dakikada Yusuf Sönmez kaydetti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti.

Elit U15 Ligi'nde Yeni Malatyaspor sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Y. Malatyaspor ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 4-0 kazandı.