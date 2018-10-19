E.Y Malatyaspor Ankara'dan puan hedefliyor

haftasında 21 Ekim Pazar günü E. Yeni Malatyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Malatya ekibi, mücadeleden puanla dönmeyi hedefliyor.

Liglere milli maçlar nedeniyle verilen bir haftalık aranın tamamlanmasının ardından gözler 9. haftadaki maçlara çevrildi. Ligin sekizinci haftasında D. G. Sivasspor ile oynayan ve 4-4 sona eren mücadeleyle lig tarihine geçen E. Yeni Malatyaspor, bu hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. 21 Ekim Pazar günü Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 16.00'da başlayacak.

5 haftada 1 galibiyet

Yerni Malatyaspor, Süper Lig'de 8 haftalık bölümde 12 puan topladı. Geride kalan 8 maçta 3 kez galip gelen sarı-kırmızılılar, 3 maçta berabere kalırken 2 mücadeleyi kaybetti. Malatya temsilcisi, bu 8 karşılaşmada rakiplerine 11 gol attı, kalesinde ise 9 gol gördü. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada ise sadece 1 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2'de mağlubiyet alarak, 5 puan toplayabildi.

Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 4 deplasman maçına çıktı. Söz konusu müsabakalardan 1 galibiyet çıkaran Malatya ekibi, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda şu ana kadar 5 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ligde deplasmanda en çok puan toplayan 8 takım arasında yer alıyor.