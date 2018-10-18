İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

E.Y. Malatyaspor, cumartesi günü Ankara yolcusu

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.


Sarı-kırmızılılar cumartesi günü Antalya'dan ayrılarak Ankara'ya geçecek. Lige verilen milli maç arasında Antalya'da kamp yaparak, ligde oynayacağı Ankaragücü maçına hazırlanan sarı-kırmızılılarda sağ kanat oyuncusu Sincere Seth dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve Khalid Boutaib'in de kampa katılarak çalışmalara başladıkları belirtilirken, bu oyuculardan Farnolle'nin bu hafta yedek bekletileceği, golcü Khalid Boutaib'in ise yine sahaya on birde çıkacağı öğrenildi. Günü sabah yaptığı antrenmanla geçiren Malatya ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlenirken, yapılan taktik çift kale maç ise kıran kırana mücadelelere sahne oldu.


E.Y. Malatyaspor, hazırlıklarını cumartesi gününe kadar Antalya'da sürdükten sonra aynı gün akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.