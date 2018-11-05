E.Y. Malatyaspor Elit Lig U17'de çıkışını sürdürüyor

Y. Malatyaspor altyapısı, Elit Lig'de çeşitli yaş kategorilerinde hafta sonu müsabakalara çıktı. Tuncay Selçuk'un başına geçmesiyle birlikte çıkışa geçen U17 kategorisi Galatasaray'dan sonra namağlup durumdaki A.Alanyaspor'u mağlup etti.

Bu arada sarı-kırmızılı altyapıda U21 kategorisindeki kötü gidişi sürüyor. Murat Uçkun'un çalıştırdığı U21 kategorisi deplasmanda A.Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Y. Malatyaspor U19 kategorisinde sahasında A.Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak haftayı 17. sırada kapattı. Sarı-kırmızılı altyapıda haftanın tek kazanan kategorisi ise U17 oldu. Mahmut Evren'den boşalan göreve getirilen Tuncay Selçuk ile ilk maçında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden U17, ikinci maçında ise A.Alanyaspor'u 2-1 yenerek, ikide 2 yaptı. Y. Malatyaspor ligin 12. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.