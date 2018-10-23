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E.Y. Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

E.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Pazar günü Malatya'da Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Mitchell Donald ile Arturo Rafael Mina Meza katılmadı.


Hafif sakatlıkları bulunan Guilherme ile Rahman Buğra Çağıran takımdan ayrı çalışırken, hafif sakatlığı bulunan Erkan Kaş ise takımla birlikte çalıştı.


Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, tam saha hafif ve tempolu koşu yaptı.


Teknik Direktör Erol Bulut'un çalışmalar esnasında yardımcı antrenörü Turgay Karslı ile saha kenarında kısa süreli bir toplantı yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

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