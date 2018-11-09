E.Y. Malatyaspor geçen sezonu geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon 11 haftada yakaladığı çıkışla geçen sezonun aynı haftasına göre daha iyi bir performans ortaya koydu.

Süper Lig'de bu sezona iyi bir başlangıç yapan Evkur Yeni Malatyaspor, aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. 11 hafta sonunda 18 puan toplayarak kendisine 7. sırada yer bulan sarı-kırmızılılar, geçen sezona göre performansının üzerine koyarak yoluna devam ediyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon 11 haftalık bölümde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 14 puan toplamıştı. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte rakip ağlara 16 gol bırakırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

Malatyaspor, 2018-2019 sezonunun ilk 11 haftasında ise gayet başarılı bir performans ortaya koydu. Kaplanlar, söz konusu dönemde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3' de mağlubiyet aldı ve 18 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, attığı 14 gole karşılık, ağlarını da 10 gole kapayamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon aynı zamanda Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Malatya temsilcisi, sahasında ligin 2. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0, 10. haftada Da Galatasaray'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etti.