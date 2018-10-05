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E.Y. Malatyaspor, lisanslı ürünleri internet sitesinden satışa sunuldu

E.

Y. Malatyaspor'un lisanslı ürünlerinin internet üzerinden de satılmaya başlandığı duyuruldu.


Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık bölümde topladığı 11 puanla 9. sırada bulunan Y. Malatyaspor, mağazasından sonra, şimdi de ürünlerini internet üzerinden satışa sundu. Eski Belediye Meydanı ve AVM'de hizmet veren mağazalarının yoğun ilgi görmesinin ardından, sarı-kırmızılı kulüp, ürünlerini internet üzerinden de satma kararı aldı.


Y. Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Malatya dışından kulübün ürünlerini kolaylıkla alınması için internet üzerinden satışa başladık. Online mağazamız hizmet vermeye başladı. Tüm lisanslı ürünlerimizi internet üzerinden sipariş edebileceğiniz online mağazamız 5 Ekim Cuma günü Türkiye'nin dört bir yanındaki taraftarlarımız için ymsstore.org adresinde açılıyor" denildi.

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