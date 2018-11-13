E.Y. Malatyaspor perşembe günü toplanacak

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u 5-0'lık skorla mağlup ederek puanını 21'e yükselten Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolculara milli ara nedeniyle verilen 5 günlük izin perşembe günü sona erecek.

Milli maç arasına Trabzonspor karşısında aldığı 5-0'lık farklı galibiyetle moralli giren E.Y. Malatyaspor'da futbolculara 5 gün izin verildi. Maçın ardından galibiyet primlerini de alan oyuncular, verilen izinle birlikte adeta ödüllendirildiler.

Daha önce milli aralarda verdiği izinleri 4 günle sınırlı tutan Bulut, Trabzonspor karşılaşması cuma günü oynanınca bu kez öğrencilerine 1 gün fazladan izin verdi.

Futbolcuların birçoğu memleketine giderken, bir tek sakatlıktan yeni çıkan Ömer Şişmanoğlu Malatya'da kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda çalışmalarına devam etti. Perşembe günü Kasımpaşa maçı hazırlıklarına tesislerinde başlayacak Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları bulunan Ertaç, Seth ve Murat Akça'nın milli aranın ardından takıma dönecekleri açıklandı.