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E.Y. Malatyaspor Store'den kampanyaya destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan, ‘Enflasyon ile Topyekun Mücadele’ kampanyasına bir destek de Evkur Yeni Malatyaspor’dan geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan, ‘Enflasyon ile Topyekun Mücadele' kampanyasına bir destek de Evkur Yeni Malatyaspor'dan geldi.


Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan, ‘Enflasyon ile Topyekun Mücadele' kampanyasına destek verdi. Sarı kırmızılı kulüp, Malatya Park'ta yer alan storesinde forma satışlarında indirime gitti. Cumartesi günü itibariyle başlatılan kampanyanın 31 Aralık'a kadar süreceği kaydedildi.



“Formasız taraftarımız kalmasın”


“Enflasyonla Topyekun Mücadele” sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Evkur Yeni Malatyaspor, lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazasındaki formalarda indirime gitti. Sarı kırmızılı kulüp, 140 TL'ye satılan formaları 110 TL'den satışa sunarak, ‘Enflasyon ile Topyekun Mücadele' kampanyasına destek verdi.


Kulüpten yapılan açıklamada, “Formasız taraftarımız kalmasın diyerek “Enflasyonla Topyekun Mücadele” kampanyasına bizde destek oluyoruz. 31 Aralık 2018'e kadar geçerli olacak indirimle formanı al takımına sahip çık” denildi.

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