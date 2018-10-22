E.Y. Malatyaspor U21'de Ankaragücü üzüntüsü

U21 Süper Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 yenilen E. Yeni Malatyaspor'da yenilginin üzüntüsü sürerken, altyapı koordinatörü Levent Doğandemir iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.

U21 Süper Ligi'nde 8. haftada sahasında D.G. Sivasspor'u yenerek moral bulan sarı kırmızılılar deplasmanda Ankaragücü karşısında beklemediği bir yenilgi aldı. Murat Uçkun'un öğrencileri rakibine yenilerek puan tablosunda 16. sıraya geriledi.

Kötü bir yenilgi aldıklarını söyleyen altyapı koordinatörü Doğandemir, “Rakip karşısında kazanmak için her şeyi yaptık ama bazen futbolda bu tür durumlar da olabiliyor. Belki biraz da beceriksizliğimiz söz konusuydu. Tabi bunlar mazeret olmaz, rakibimize yenildik. Kötü oynayıp yenilseydik belki bu kadar üzülmezdim. Ancak her şeyi yapıp yenilmek biraz üzüyor insanı. Tabi nihayetinde bu bir yenilgi. Futbolda olağan bir sonuç. Bizim amacımız skordan çok iyi futbol. Bunu başardığımıza inanıyorum. İnşallah sahamızda Galatasaray'ı yenip bu maçı telafi etmek istiyoruz” diye konuştu.