Geçen sezonu yeni stadına lig devam ederken taşındığı için kombine ve loca satışı yapamadan geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi localarını satışa hazır duruma getirdi. Yeni Malatya Stadyumu’nda toplam 46 locayı sezonluk satmak için hazır hale getiren sarı-kırmızılı kulüp, locaların sezonluk satış fiyatını da açıkladı.

10-12-20-24 ve 26 koltuklu localarda buzdolabından, televizyona, özel koltuk setlerinden kişisel ev gereçlerine kadar her şeyin düşünüldüğü ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüp bir açıklama yaparak locaların satışına başlanıldığını açıkladı. Buna göre loca fiyatlarının 37 bin ile 57 bin TL arasında değiştiği belirtildi.

Kombineler satışta

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, kombine kart satışlarına da başladı. Her taraftarın ekonomisine uygun olarak fiyatlandırılan kombineler 3 Temmuz itibariyle satılmaya başlandı.

Bu arada Yeni Evkur Malatyaspor Kulübü, sezonluk bilet fiyatı politikasını da kamuoyuyla paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada Anadolu takımlarının maçlarında batı alt 60, batı üst 40, doğu alt 25, doğu üst, 20, güney alt 15, güney üst 10, kuzey alt 15, kuzey üst 10 TL olarak satılacak.

Fiyatların Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında ise farklı uygulanacağı, normal fiyatın üzerinde satılacağı açıklandı.

Buna göre 3 büyüklerin maçlarında ise biletlerin batı alt 80, batı üst 60, doğu alt 45, doğu üst 40, güney alt 30, güney üst 20, kuzey alt 30, kuzey üst 20 TL olarak satılacağı belirtildi.