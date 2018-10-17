İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

E.Y. Malatyaspor'da Ertaç ve Erkan takımla çalışmaya başladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Sakatlıkları iyileşen kaleci Ertaç Özbir ve Erkan Kaş antrenmanda takımla birlikte çalıştı.


Lige verilen Milli takım arası sebebiyle Antalya'da 1 haftadır devam eden kampla zorlu maça hazırlanan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları iyileşen Erkan Kaş ve Ertaç Özbir de takımla çalışmalara başladı. İkilinin Ankaragücü maçında görev verilmesi halinde oynayabilecekleri belirtildi.


Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve Khalid Boutaib'in ise kampa yarın katılacakları belirtildi.


Günü sabah yaptığı antrenmanla geçiren Malatya ekibinde Teknik Direktör Erol Bulut, çalışma öncesi toplantı yaparak önlerindeki maçla ilgili uyarılarda bulundu.


Ankaragücü takımının kaliteli oyunculara sahip bir takım olduğunu ve sahada buna göre oynamaları gerektiğini paylaştığı belirtilen Bulut'un özellikle son haftalarda defanstaki hatalara da dikkat çekerek, bazı futbolcuları uyardığı öğrenildi.


E.Y. Malatyaspor, hazırlıklarını cumartesi gününe kadar Antalya'da sürdükten sonra aynı gün akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.