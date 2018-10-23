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E.Y. Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Süper Lig’de geride kalan 9 haftada aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 de beraberlikle 12 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, 10.

Süper Lig'de geride kalan 9 haftada aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 de beraberlikle 12 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, 10. haftada sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarının startını verdi.


Doğu ekibinde geçirdiği operasyon sonrası henüz çalışmalara başlayamayan forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu dışında sarı kart cezalısı Arturo Mina da pazar günü oynanacak Galatasaray müsabakasında forma giyemeyecek. Son haftalardaki kötü gidişattan dolayı morallerin bozuk olduğu sarı-kırmızılı takımda, Erol Bulut bir toplantı yaparak futbolculara bazı uyarılarda bulundu. Ankaragücü maçında yapılan hataları anlatarak, bir daha tekrarlanmaması konusunda uyarılarda bulunan genç teknik adam, son haftalarda kaybedilen puanların telafisi adına da Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olduğunu paylaştı.


Malatya temsilcisinde kart cezalısı Arturo Mina'nın yerine Galatasaray müsabakasında Murat Akça'nın görev yapacağı, teknik heyetin tecrübeli futbolcuyla görüşüp maça en iyi şekilde hazırlanmasını ilettiği bildirildi.

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