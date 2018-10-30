E.Y. Malatyaspor'da kupa mesaisi

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "En iyisini yapmaya çalıştım, en iyisini yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, "Galatasaray karşılaşmasına, her maç olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Hafta boyunca iyi çalıştığımız ortaya çıktı. Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Her takıma karşı aynı şekilde hazırlanıyoruz ama MKE Ankaragücü maçında istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Toplantılarımızı gerçekleştirdik. İçimizdeki ufak tefek pürüzleri iyi çözdük. Bunu da sahaya iyi yansıttık. Birde arkamızda iyi bir taraftar olunca istediğimiz galibiyeti aldık" dedi.

“Konsantrasyonu biraz fazla oluyor”

Bulut, bir gazetecinin 'futbolcular maç seçiyor mu” sorusuna, "Tabi ki futbolcuların büyük maçlara hazırlığı, konsantrasyonu biraz daha farklı oluyor. İster istemez oluyor. Futbolculuk dönemimizde bu bizde de oldu. Şimdi de oluyor, bundan sonrada olacak. Göz önünde oluyorsunuz, yazılıp çiziliyor. Futbolcu büyük maçlara daha farklı girebiliyor. Ama bizim her maça aynı şekilde hazırlanmamız lazım. Nitekim hafta sonu Alanyaspor maçımız var. Galatasaray'a karşı nasıl hazırlanıp, konsantre olduysak, Alanyaspor'a karşı da aynı şekilde hazırlanıp, konsantre olmalıyız. Çünkü deplasmandan alacağımız 3 puan bizim için çok önemli. Alanyaspor rakiplerimiz arasında, özellikle de Galatasaray karşısında aldığımız 3 puanın anlamlı olabilmesi içinde Alanyaspor deplasmanından alacağımız 3 puan çok önemli olacak" şeklinde cevap verdi.

“Mükemmel bir performans sergiledi”

Futbolcularla yaptıkları toplantılarda 'her futbolcunun hazır olması gerekiyor' uyarısında bulunduğunu dile getiren Bulut, şunları söyledi: "5 dakikada oynasa, 10 dakikada oynasa, ilk 11'de de oynasa elinden geleni yapmak zorunluluğu var. Sonuçta takımı için, Evkur Yeni Malatyaspor için mücadele ediyor. Karşılığında da parasını alıyor. O yüzden 5 dakikada olsa, 90 dakikada olsa iyi performans göstermek zorunda. Toplantıda söyledim, Murat Akça, geçen sezondan buyana 30 hafta oynamadı ama Galatasaray karşısında mükemmel bir performans sergiledi. Golde kaçırdı. Herkesin böyle olması lazım. Bugün Murat Akça, yarın Dia, başka bir zaman Mustafa hiç fark etmez. Herkes hazır olmak zorunda."

“Demek ki doğru işler yapıyoruz”

Erol Bulut, bir başka gazetecinin 'Galatasaray karşısında alınan galibiyet sonrası İstanbul ekibinin eksiklerinin olduğu, performansının düşük olduğu gibi eleştiriler oldu ama Evkur Yeni Malatyaspor'un performansı pek konuşulmadı. Sizce bu takıma haksızlık mı yapılıyor?' sorusuna, "Bence biraz haksızlık yapılıyor. Galatasaray'ın eksik oyuncuları olabilir ama sonuçta bize karşı oynayan takımın bütçesi 20 milyon Euro'nun üzerinde. Benim takımımın geneli 8,5-9 milyon Euro bütçeyle karşılık veriyorum. Bu bütçeyle bunu başarabiliyorsak, demek ki doğru işler yapıyoruz. Sezon başında da benim elimde 12-13 futbolcu vardı. En iyisini yapmaya çalıştım, en iyisini yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde cevap verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini dile getiren Bulut, "Kırklarelispor ile sahamızda karşılaşacağız. Aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Turu geçmek istiyoruz. Turu geçtikten sonra son 32'de yer alacağız, hedefimiz var. Kupa maçında çok oynamayan arkadaşlarımıza yer vereceğiz" dedi.

Bulut, Alanyaspor karşısında mutlak galibiyeti hedeflediklerini kaydederek, "Alanyaspor maç kaybetti, biz kazandık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Alanyaspor maçı, kolay bir maç değil. Diri bir takım, kendi sahasında daha farklı oynuyorlar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Galatasaray maçında nasıl ilk saniyeden 95.dakikaya kadar oynadıysak, aynı ciddiyet ve disiplinle oynamalıyız. Hedefimiz geri kalan 7 maçta 21 puan almak" diye konuştu.

Ligde 10.haftada Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup ederek, puanını 15'e yükselten sarı kırmızılılar, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaparken, oyuna sonradan giren ve oynamayan oyuncular ise taktik bir çalışma gerçekleştirdi.