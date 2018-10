E.Y. Malatyaspor'dan 4-4'lük maç için ‘tarihi müsabaka' yorumu

E. Y. Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, İHA'ya yaptığı değerlendirmede Süper Lig'in 8. haftasında sarı-kırmızılıların sahasında 4-4 berabere kaldığı DG Sivasspor müsabakanın kendileri açısından çok iyi bir sonuçla bitmemesine rağmen, sergilenen oyun olarak taraftarı statlara çekecek bir karşılaşma özelliği aldığını belitti.

İki kez 2 farklı yenik duruma düşmelerine rağmen maçı çevirmenin önemli olduğunu belirten Gündüz, “Öncelikle sergilenen oyun ve heyecandan ötürü iki takımın futbolcularını da tebrik ediyorum. Futbolumuzun marka değerine katkı sunan ve içerisinde futbola dair aranan her şeyin olduğu bir 90 dakika izledik. Maça 1-0 önde başlayıp rahatladıktan sonra 5 dakika içerisinde 3 gol yemenin izah edilir tarafı elbette yoktur. Savunma anlayışımızın kaybolduğu, futbolcularımızın rakipten bazı oyunculara önlem alamadıkları bir ilk yarı izledik. İkinci yarı ise sanki her şeyin yeni başladığını gösteren bir görüntüde başladı. Gol atıyorsun, gol yiyorsun, rakip kırmızı görüyor, penaltı kaçırıyor ve sen pes etmeyip skoru eşitliyorsun. Böyle bir maçı daha önce izlediğimi hatırlamıyorum. Her şeyiyle tarihe geçen bir müsabaka oldu. Bizim için çok da iyi bir sonuçla bitmemesine rağmen, sergilenen oyun ve heyecan bakımından taraftarları statlara çekecek özellikle bir 90 dakika izledik” dedi.

“Sakat olan oyuncularımızın iyileşerek takıma katılmalarını bekliyoruz”

Gündüz, lige verilen milli takım arasında Antalya'da kısa bir kamp yapacaklarını açıklayarak, şunları söyledi:

“Sivasspor maçının ardından takımımıza perşembe gününe kadar izin verdik. Ligin 9. haftasında oynayacağımız Ankaragücü maçına burada hazırlanacağız. Daha sonra maçtan bir gün önce başkente geçeceğiz. Bu süre içerisinde sakat olan oyuncularımızın da iyileşerek takıma katılmalarını bekliyoruz.”