E.Y. Malatyaspor'un mutlu günü

Evkur Yeni Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Gökhan Çelik, İstanbul'da düzenlenen nikah töreninde Melike Karakaş ile hayatını birleştirdi.

E.Y. Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Gökhan Çelik, Melike Karakaş ile hayatını birleştirdi. İstanbul'da düzenlenen düğüne, AKP İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, CHP İstanbul eski Milletvekili Gülay Yedekçi, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, E.Y. Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile çok sayıda davetli katıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından kıyılan nikahta, çiftin nikah şahitliğini Serap Yaşar, Gülay Yedekçi, Temel Karadeniz, Adil Gevrek, Vedat Toy, Sefa Tekinsen, Nami Korkmaz, Halim Bölükbaşı ve Aydın Öztürk yaptı. Çiftin evlilik cüzdanlarını veren Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, bir ömür boyu mutluluklar diledi ve yeni evli çifte Evkur Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada da, “Kulübümüzün Futbol Şube Sorumlusu Gökhan Çelik, Melike Karakaş ile dünya evine girdi. Başkanımız Adil Gevrek, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, CHP İstanbul eski Milletvekili Gülay Yedekçi, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Vedat Toy, Sefa Tekinsen, Nami Korkmaz, Halim Bölükbaşı ve Aydın Öztürk'ün şahitliğini yaptığı düğün töreninde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu nikahı kıydı. Futbol Şube Sorumlumuz Gökhan Çelik ve eşi Melike Hanıma mutluluklar diliyoruz” denildi.