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25 Aralık 2017 16:49

E.Yeni Malatyaspor 3 Ocak’ta toplanacak

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da Kayserispor maçının ardından futbolculara 9 gün izin verildi.

E.Yeni Malatyaspor 3 Ocak’ta toplanacak

25 Aralık 2017 16:49


Kamp çalışmalarını Antalya’ Belek’te gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, 3 Ocak’ta topbaşı yapacak. İlk yarının son haftasında deplasmanda aldığı 1-0’lık Kayserispor galibiyetinin ardından 9 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılılar, devre arası kampı için 3 Ocak’ta Antalya Belek’te yeniden toplanacak. 15 Ocak’a kadar Antalya’da hazırlıklarını sürdürecek olan Malatya ekibi, burada 2 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor.


Antalya kampına yönetim tarafından kadro dışı bırakılan defans oyuncusu Yalçın Ayhan’ın da katılacağı belirtilirken, tecrübeli futbolcunun affedilip edilmeyeceğine burada karar verileceği ifade edildi.




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