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29 Kasım 2017 15:18

E.Yeni Malatyaspor, Akhisar maçının hazırlıklarını İzmir’de sürdürüyor

Ziraat Türkiye Kupası 5.

E.Yeni Malatyaspor, Akhisar maçının hazırlıklarını İzmir’de sürdürüyor

29 Kasım 2017 15:18

Eleme Turu’nda Osmanlıspor’a 3-1 yenilen E.Yeni Malatyaspor, bu maçın ardından İzmir’e geçerek cumartesi günü ligde oynayacağı Akhisarspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.


Kupada aldığı 3-1’lik yenilgiyle tur şansını zora sokan sarı-kırmızılılar, İzmir’de Buca Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı. Belindeki rahatsızlıktan dolayı defans oyuncusu Murat Akça’nın katılmadığı antrenmanda Osmanlıspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç yaptı.


Hazırlıklarını cuma gününe kadar İzmir’de sürdüreceği belirtilen Malatya ekibinin aynı gün Manisa’ya geçeceği bildirildi.


Bu arada Osmanlı karşılaşmasında kötü bir performans sergileyen oyuncularını uyardığı ifade edilen Teknik Direktör Erol Bulut’un bazı oyuncularının ise dikkatini çektiği öğrenildi.




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