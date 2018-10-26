E.Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı için kenetlendi

Yeni Malatyaspor basın sözcüsü Erdal Gündüz, sarı-kırmızılıları yenebilecek kapasitelerinin bulunduğunu belirterek, “Taraftarımızın da desteğiyle Galatasaray'ı eli boş göndereceğimize inanıyorum. İnşallah sahamızda yeni bir destan yazmak istiyoruz” dedi.

Galatasaray ile Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan basın sözcüsü Erdal Gündüz, pazar günkü maçı taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi. Son oynadıkları Ankaragücü maçında kötü oynadıklarını belirten Gündüz, “Geçen hafta oynadığımız Ankaragücü maçındaki oyun bize yakışmadı. Tanınmayacak kadar kötü oynadık o maçta. Biz o maçı bir daha hatırlamak istemiyoruz. Şimdi önümüzde kazanmamız halinde her şeyin üstünü örtecek bir maç var. Galatasaray'ı yenebilecek gücümüz var. Bu anlamda hafta içerisinde futbolcularımızla da toplantılar yaptık. Onlar da bu maça farklı bir gözle baktıklarını söylediler. İnşallah kazanıp yeniden bir çıkış süreci yakalamak istiyoruz. İnşallah sahamızda yeni bir desten yazmak istiyoruz” dedi.

Gündüz taraftarı da maça davet ederek, “Taraftarımız bizim her zaman en büyük gücümüz oldu. Bu maçta onlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Pazar günü o tribünleri doldurup yanımızda olmalarını istiyoruz" diye konuştu.