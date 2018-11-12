E.Yeni Malatyaspor gol kısırlığına son verdi

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezonki en farklı galibiyetini Trabzonspor'a karşı 5-0'lık sonuçla aldı.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren E.Yeni Malatyaspor, ligde 12 haftalık bölümde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 21 puan topladı. Ligde şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasında evinde Trabzonspor'u 5-0'la geçerek, bu sezonki en farklı galibiyetini almış oldu.

Ligde 12 haftalık bölümde rakip ağları 19 kez havalandıran E.Yeni Malatyaspor, kalesinde ise 10 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ağlarına 5, Demir Grup Sivasspor ağlarına 4, Göztepe ağlarına 3, Galatasaray ağlarına 2, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ağlarına ise 1'er gol bıraktı.

Aleksic 5 gole ulaştı

Süper Lig'de 12 haftalık bölümde 19 gol kaydeden E.Yeni Malatyaspor'da takımın en golcüsü Sırp on numara Danijel Aleksic oldu. Ligin ilk haftasında Göztepe, ikinci haftasında Fenerbahçe, altıncı haftasında ise Çaykur Rizespor ağlarını havalandıran Aleksic, uzun süredir gol yollarında sessiz kalmıştı. Trabzonspor ağlarına 2 gol birden bırakan Aleksic, 5 gole ulaşırken, takımın en golcüsü oldu.

Sarı-kırmızılı takımda, Adem Büyük ve Guilherme 3'er golle Danijel Aleksic'i takip ediyor.