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05 Aralık 2017 14:26

E.Yeni Malatyaspor, Göztepe maçına iddialı hazırlanıyor

Süper Lig’in 15.

E.Yeni Malatyaspor, Göztepe maçına iddialı hazırlanıyor

05 Aralık 2017 14:26

haftasında ligin formda takımı Göztepe’yi sahasında ağırlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, Teknik Erol Bulut yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren bir antrenman gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda moraller yerinde. Sakatlığından dolayı İstanbul’da tedavi olan Batuhan Altıntaş ve hafif sakatlığı bulunan Adem Büyük’ün katılmadığı antrenmanda Sadık Çiftpınar takımdan ayrı düze koşu yaptı. Kulüp sağlık ekibi tarafından yapılan açıklamada, başarılı defans oyuncusu Sadık ve takımın gol umudu Adem’in aldıkları darbelere bağlı sakatlıklar yaşadıkları belirtilirken, iki oyuncunun da Göztepe maçına kadar hazır hale gelecekleri paylaşıldı.


Antrenmanın başında kısa bir motivasyon konuşması yapan Erol Bulut, ligde kalan son 3 maçtan maksimum puanlar almaları gerektiğini, bunun için de önlerinde Göztepe maçını kazanmaktan başka çarelerinin bulunmadığını söyledi.


Yunan kondisyoner Pantalis Pantelopoulos tarafından istasyon kulvarlarında yaptırılan koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.


Teknik Direktör Erol Bulut yapılan çift kale maçta bu hafta sarı kart cezalısı oldukları için takımdan ayrı kalacak olan Murat Yıldırım ve Aytaç Kara’nın yerine orta sahada Sadio Diallo ile Rahman Buğra Çağıran’a şans verdi.


E.Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla cumartesi günü saat 14.00’te oynayacağı Göztepe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.




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