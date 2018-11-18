E.Yeni Malatyaspor hazırlık maçını farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul ekibi Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, U21 takımıyla oynadığı hazırlık karşılaşmasını 5-1 kazandı.

Evkur Yeni Malatyaspor A takımı, milli arada oyuncuların haftayı maç yaparak geçirmesi için U21 takımıyla bir hazırlık karşılaşması oynadı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde oynanan hazırlık karşılaşmasını Evkur Yeni Malatyaspor A takımı 5-1 kazandı. A takım sahaya Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Rahman Buğra Çağıran, Sulley Muniru, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç, Murat Yıldırım, Ahmet Ildız, Michael Pereira, Adem Büyük, Eren Tozluon biriyle çıktı.

A takıma galibiyeti getiren golleri Adem Büyük, Eren Tozlu (2), Michael Pereira ve Murat Yıldırım kaydetti. U21 takımının tek golü ise İkbal İpek'ten geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Adem Büyük, hazırlık maçının ilk yarısının son dakikasında ayağına aldığı darbeyle yerde kaldı. Büyük, maça devam edemezken, saha kenarında gerçekleştirilen buz tedavisinin ardından tesise geçti. Adem Büyük'ün durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Ameliyat ve uzun bir tedavi döneminin ardından yeşil sahalara dönen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ise hazırlık karşılaşmasında oynadı.