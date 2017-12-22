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22 Aralık 2017 16:07

E.Yeni Malatyaspor ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor

E.

E.Yeni Malatyaspor ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor

22 Aralık 2017 16:07

Yeni Malatyaspor ilk yarının son maçında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.


Saat: 15.00’te tam kadro yapılan çalışmada Kayseri maçının taktiğini oyuncularına anlatan Teknik Direktör Erol Bulut’un Kayserispor karşısında geçen haftaki kazanan kadroyu bozmaması bekleniyor.


Sakatlığı üren Dia dışında eksiği bulunmayan Yeni Malatyaspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından karayoluyla Kayseri’ye gidecek.


Pazar günkü maçın ardından 9 günlük devre arası iznine çıkacak sarı kırmızılı futbolcular, 3 Ocak’ta Antalya’da yeniden toplanacak.



Yeni Malatyaspor’da 3 yolcu


Bu arada Yeni Malatyaspor’da devre arası transfer çalışmalarının da startı verildi. Teknik Direktör Erol Bulut’un sunduğu listeye göre hareket etme kararı alan sarı kırmızılı yönetimin, devre arasında en az 5 futbolcuyu kadrosuna katacağı belirtildi. Yönetimin ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen yabancı oyuncular Fabıan Farnolle, Sadıo Diallo ve Dia ile de yolları ayıracağı öğrenildi.




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