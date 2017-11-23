E.Yeni Malatyaspor taktik çalıştı

haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş’ı ağırlayacak olan E.Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları devam ederken, takımda Rahman Buğra Çağıran dışında eksik oyuncu bulunmadığı ifade edildi.

25 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasına puan parolasıyla hazırlanan E. Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmanın taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmana bütün futbolcular katılırken, Teknik Direktör Erol Bulut çalışmanın başında kısa bir motivasyon konuşması yaptı. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden önemli bir kulüp olduğunu söyleyen Bulut, sahada rakibin isminden çekinmeyerek mücadele etmeleri yönünde oyuncularını uyardı. Daha sonra Beşiktaş maçının taktik çalışmasını yapan sarı-kırmızılı takımda Erol Bulut, Beşiktaş maçında sahaya sürmeyi planladığı on birle yedeklere çift kale maç yaptırdı.

Bulut’un çift kale maçta Ertaç, Chebake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Barazit ve Khalid’e şans verdiği görüldü.

Malatya ekibi, yarın yapacağı son antrenmanla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.