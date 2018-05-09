E.Yeni Malatyaspor U14 takımı Antalya’ya gitti

Yeni Malatyaspor U14 takımı Türkiye finallerine katılmak üzere Antalya’ya gitti.

Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların katıldığı Türkiye şampiyonasında mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların grubunda, Fenerbahçe, Bursaspor, Altınordu, Göztepe, Ankaragücü, Konyaspor ve Trabzonspor takımları bulunuyor. Müsabakalar 9-17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, şampiyonada genç sporcularına güvendiklerini söyledi. Maden, “Gençlerimiz bugüne kadar güzel başarılara imza attılar ve bunu taçlandırmak üzere Antalya’da Türkiye Finallerinde de güzel başarılara ulaşıp bizleri gururlandıracaklardır. Bugüne kadar emek veren Altyapı Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Teknik Hoca Tuncay Selçuk ve gençlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Finallerinde başarılar diliyorum” dedi.