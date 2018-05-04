E.Yeni Malatyaspor U14 takımı şampiyonaya hazırlanıyor

Grupta aldığı sonuçlarla Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde eden Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımında şampiyona hazırlıkları sürüyor.

Alt yapı yatırım noktasında önemli bütçeler harcayan takımların alt yapıları Beşiktaş, Fenerbahçe, Altınordu ve Trabzonspor gibi takımların mücadele edeceği şampiyona öncesi son hazırlıklarını yapan sarı-kırmızılılarda hedef tur atlayabilmek.

Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların katıldığı Türkiye şampiyonası için Pazartesi günü Antalya’ya gidecek. Müsabakalar 9-17 Mayıs tarihleri arasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Altınordu, Göztepe, Konyaspor, Ankaragücü, Bursaspor ve Trabzonspor takımları arasında oynanacak. Malatyaspor ve Yeni Malatyaspor’da forma giyen genç teknik adam Tuncay Selçuk’un çalıştırdığı U14 takımı, şampiyona hazırlıklarını Pınarbaşı sentetik sahada sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Genel Koordinatörü Levent Doğandemir, U14 takımının Antalya elemelerinde Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

“Alt yapıya tarihindeki en önemli yatırımlar yapılıyor”

Yeni Malatyaspor alt yapısı olarak gençlere önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Doğandemir, “Alt yapımız son 2 yıl içerisinde önemli aşamalar kat etti. Tabi bunların olması belli bir emek ve yatırımla mümkün olabildi. Bu anlamda U 14 takımımızın başarısı da tesadüf olarak görülmemeli. Ben gençlerimize Antalya’daki elemelerde başarılar diliyorum” diye konuştu.