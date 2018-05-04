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04 Mayıs 2018 17:09

E.Yeni Malatyaspor, U21 Ligi’nde Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak

U21 Süper Lig’de geçen hafta sahasında Akhisarspor’u 2-1 yenerek iyi gidişatını sürdüren E.

E.Yeni Malatyaspor, U21 Ligi’nde Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak

04 Mayıs 2018 17:09

Yeni Malatyaspor, ligin 32. haftasında Göztepe deplasmanında puan arayacak.


U21 Ligi’nde ilk 5 mücadelesi veren Malatya alt yapısında Göztepe hazırlıkları galibiyet üzerine yapılıyor. Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir, 7 Mayıs Pazartesi günü oynayacakları Göztepe maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.


Geçen hafta aldıkları Akhisar galibiyetiyle hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirten Doğandemir, “Yeni Malatyaspor olarak bizim misyonumuz belli, A takıma başarıyla hizmet edecek futbolcular yetiştirmek. Bu anlamda son önemlerde hem sportif, hem de tesisleşme anlamında yakaladığımız yükseliş bizi belli bir seviyeye getirdi. İnşallah bunu daha ileri seviyelere taşırız. Tabi saha sonuçlarının bizim açımızdan hiçbir öneminin olmadığını söylemekle beraber, bazen futbolcuların skorla da yaptığı işe daha iyi motive olduğu bir gerçek. Bu sene ilk kez mücadele ettiğimiz Süper Lig’de iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Pazartesi oynayacağımız Göztepe maçını kazanmak istiyoruz ve hazırlıklarımız da bu yönde” diye konuştu.




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